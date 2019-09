Zingaretti: "Stiamo lavorando con pazienza e serietà, siamo fiduciosi e ottimisti"

Nicola Zingaretti anche oggi si è detto fiducioso e ottimista circa la possibilità di far nascere un governo M5S-PD guidato da Giuseppe Conte.

Nicola Zingaretti oggi ha rilasciato delle brevi dichiarazioni ai giornalisti, ripetendo ancora una volta di essere ottimista circa la possibilità di far nascere un governo M5S-PD guidato da Giuseppe Conte. Il segretario del PD ha detto infatti:

"Stiamo lavorando con pazienza e serietà per un governo di svolta vera, questo serve all'Italia, che riaccenda i motori dell'economia, che nell'ultimo anno si è fermata, che tagli le tasse sul lavoro, per aumentare i salari specialmente quelli più bassi, che investa nella Green Economy e sulla scuola, per lo sviluppo economico delle imprese, che modifichi i decreti sicurezza; un governo che cambi radicalmente quello che abbiamo visto finora e faccia cose utili per gli italiani"

Zingaretti resta convinto che le trattative in corso stiano andando bene e ha aggiunto:

"Se si stanno facendo, come pensiamo che si stiano facendo, per fortuna, passi in avanti in questa direzione, ovviamente noi siamo fiduciosi e ottimisti e continueremo a lavorare per questo risultato"