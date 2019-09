Gino Strada: "Salvini indecente. Di tutto abbiamo bisogno tranne di bulletti che non hanno mai lavorato"

Il fondatore di Emergency Gino Strada ha partecipato al concerto di Fiorella Mannoia e Paola Turci per ricordare Teresa Strada e, a margine dell'evento, ha risposto alle domande dei giornalisti. Gli è stato chiesto che cosa ne pensa del fatto che Matteo Salvini, che ha innescato la crisi di governo, sia ancora ministro dell'Interno e non si sia mai dimesso e Strada ha risposto:

"Credo che sia indecente. Tra l'altro da uno che parla tutto il giorno degli altri che sono attaccati alle poltrone, guardi dove è seduto. Siamo nell'indecenza. A prescindere dalla sua posizione, anche da ministro dell'Interno, Salvini fuori dal governo è un fattore positivo per gli italiani. Di tutto abbiamo bisogno fuorché di bulletti, reazionari con nessuna idea delle istituzioni, che non hanno mai lavorato, che non hanno alcuna competenza, che non sanno neanche come funzionano i meccanismi democratici"