Aspettando Rousseau: governo giallorosso appeso a 115mila iscritti M5S

Di Redazione Blogo.it martedì 3 settembre 2019

Referendum Rousseau. Gli iscritti ai 5 Stelle dovranno esprimersi sull’esecutivo giallorosso: "Sei d'accordo al governo M5S-Pd"



Oggi è il giorno del referendum su Rousseau. Gli iscritti al M5S dovranno esprimersi sul governo giallorosso: "Sei d'accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte? SI - NO" è il quesito a cui 115.372 iscritti con diritto al voto potranno rispondere dalle 9 alle 18.

Se prevalesse il NO non se ne farà nulla e in tal caso la strada sarebbe spianata verso il ritorno alle urne come detto e ridetto in questi giorni da Luigi Di Maio e dallo stato maggiore pentastellato.

L'ordine della votazione prevede il SI prima del NO ma inizialmente, secondo quanto segnalato da Repubblica, l'ordine era inverso, il no era prima del si, ordine poi cambiato perché avrebbe potuto incidere sul voto degli iscritti e quindi sull’esito finale del referendum cui possono partecipare i militanti registrati sulla piattaforma online da almeno sei mesi.

Anche quando su Rousseau si votò sul contratto di governo M5S-Lega, il "si" precedeva il "no" ma sulla scheda non si citava esplicitamente il Carroccio: si chiedeva agli iscritti solo se approvassero o meno il contratto del Governo del cambiamento.

Alla vigilia del voto online anche Beppe Grillo è sceso in campo parlando di "occasione unica" per cambiare il paese e ammonendo Di Maio a non impuntarsi troppo sui punti "che raddoppiano come alla Standa", riferendosi ai 20 punti posti da capo politico dei 5 Stelle (dai 10 iniziali) per siglare l’accordo con i dem. Di Maio ieri ha poi comunicato la decisione dei 5 Stelle di rinunciare al ruolo di vicepremier perché anche il Pd non lo avrà.

Il post sul Blog delle Stelle

Il voto su Rousseau è accompagnato oggi da un post sul Blog delle Stelle secondo cui: "Quello che stiamo vivendo è un momento molto delicato per il Paese. E va affrontato mettendo al centro gli interessi e le esigenze dei cittadini, della comunità che tutti insieme formiamo".

Il post ribadisce la linea del M5S di fronte alla crisi: "Per noi il mandato dei cittadini è una cosa seria, dura 5 anni anni che è il tempo previsto dalla Costituzione per realizzare un programma di Governo in modo strutturale”.



L’articolo dopo aver addebitato al Carroccio tutta la colpa della crisi elenca quali sono le "necessità non rinviabili" per il Paese: "innanzitutto tagliare 345 parlamentari" poi "impedire l’aumento dell’Iva" ma anche "lavorare a tanti temi decisivi che il nostro capo politico Luigi Di Maio ha illustrato qualche giorno fa dopo le consultazioni al Quirinale: taglio delle tasse, tutela del lavoro, avvio di un grande programma di investimenti per la tutela ambientale (green new deal) e per l’economia circolare, lotta alla criminalità organizzata, tutela e valorizzazione dei nostri beni comuni. Queste, come altre questioni determinanti per il presente e il futuro del Paese, aspettano delle risposte e delle soluzioni". Dopo Rousseau.