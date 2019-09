Governo, nuovo vertice tra Conte e i capigruppo M5S e PD

Di Redazione Blogo.it martedì 3 settembre 2019

È il giorno del giudizio per il possibile governo M5S-PD guidato da Giuseppe Conte. Mentre si attendono i risultati del voto sulla piattaforma Rousseau, il premier incaricato incontra i capigruppo M5S e PD a Palazzo Chigi.

AGGIORNAMENTO 16.00 - Giuseppe Conte ha fatto rientro a Palazzo Chigi e l'incontro è iniziato.

AGGIORNAMENTO 15.40 - La delegazione del Partito Democratico è arrivata a Palazzo Chigi, ma a mancare all'appello è il premier incaricato Giuseppe Conte, che si è allontanato in auto poco prima intorno alle 15.10. Sarà di ritorno, secondo fonti di Palazzo Chigi, per il vertice in programma.

Governo, nuovo vertice tra Conte e i capigruppo M5S e PD

Il premier incaricato Giuseppe Conte incontra nuovamente i capigruppo del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico per approfondire il programma di governo, o documento programmatico che dir si voglia, in attesa di capire come si esprimeranno gli utenti iscritti alla piattaforma Rousseau, che al momento hanno il potere di decidere se l'esecutivo M5S-PD diventerà o meno realtà.

L'incontro è iniziato a Palazzo Chigi alle 15.30 e proseguirà finché necessario, anche se alle 18 potrebbe chiudersi tutto in un nulla di fatto. La giornata odierna è piuttosto tranquilla, in pochi si stanno sbilanciando in annunci e dichiarazioni, e tutto sembra momentaneamente sospeso in attesa di conoscere l'esito della votazione, che per il Movimento 5 Stelle sarà vincolante.

Luigi Di Maio questa mattina ha preso parte alla riunione dello stato maggiore del M5S a Palazzo Chigi, ma all'uscita ha preferito non rilasciare dichiarazioni, limitandosi a precisare di aver votato sulla piattaforma Rousseau, come dichiarato anche da altre figure di rilievo di M5S, dal ministro Alfonso Bonafede ai due capigruppo di Camera e Senato.