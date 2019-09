Sì al governo M5S-PD: 79% dei voti a favore su Rousseau

Di Redazione Blogo.it martedì 3 settembre 2019

Le operazioni di voto si sono concluse alle 18.00

Gli iscritti al Movimento 5 Stelle hanno detto Sì. Le operazioni di voto sulla piattaforma Rousseau si sono concluse alle 18 in punto e, dopo oltre un'ora di silenzio per permettere tutte le verifiche del caso, è stato un post sul BlogDelleStelle ad ufficializzare il risultato: il 79% dei votanti si è espresso a favore dell'alleanza M5S-PD.

SI - 63.146 voti (79,3%) NO - 16.488 voti (20,7%)

Ad esprimersi sono stati ben 79.634 iscritti alla piattaforma su un totale di 117.194 aventi diritto. Fonti di Rousseau hanno precisato che "nel corso dell’intera procedura di voto non è stato rilevato nessun attacco informatico diretto alla piattaforma".

Voto su Rousseau su governo M5S-PD: è già record mondiale per una votazione politica online

Record mondiale di partecipazione a una votazione politica online: la piattaforma Rousseau della Casaleggio & Associati è stata assoluta protagonista della giornata, tutti sono con il fiato sospeso in attesa della decisione degli iscritti al MoVimento 5 Stelle, che daranno il via definitivo al governo M5S-PD oppure lo seppelliranno, forse per sempre. La votazione è cominciata alle ore 9 di stamattina e si concluderà alle 18.

Davide Casaleggio, alle ore 13:19, ha esultato:

"Ci sono state 56127 votazioni da parte degli iscritti. È l'attuale record mondiale di partecipazione on line per una votazione politica. Sono molto contento di questa dimostrazione di democrazia diretta I militanti devono rispondere ad un quesito piuttosto chiaro: Sei d'accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?"

Gli aventi diritto al voto sono 115.372 e possono consultare la bozza del programma in 26 punti. Molti utenti hanno votato senza problemi, ma altrettanti hanno avuto problemi tecnici nell'esprimere il proprio voto.

Il capo politico del MoVimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ha detto che questo è un momento importante la democrazia, perché gli iscritti possono decidere il destino di un governo, senza intermediazioni. Alessandro Di Battista ha commentato:

"Oggi decine di migliaia di iscritti al Movimento 5 Stelle prenderanno una decisione davvero importante. Piaccia o meno questa è l'ennesima vittoria di Gianroberto. Buon voto a tutti!"

Di Maio ha detto che "il voto è segreto" e quindi non ha svelato se ha votato per il sì o per il no, mentre altri esponenti pentastellati hanno detto senza problemi di aver votato per il sì.