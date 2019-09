Voto su Rousseau su governo M5S-PD: è già record mondiale per una votazione politica online

martedì 3 settembre 2019

Si vota fino alle ore 18.

Record mondiale di partecipazione a una votazione politica online: la piattaforma Rousseau della Casaleggio & Associati è stata assoluta protagonista della giornata, tutti sono con il fiato sospeso in attesa della decisione degli iscritti al MoVimento 5 Stelle, che daranno il via definitivo al governo M5S-PD oppure lo seppelliranno, forse per sempre. La votazione è cominciata alle ore 9 di stamattina e si concluderà alle 18.

Davide Casaleggio, alle ore 13:19, ha esultato:

"Ci sono state 56127 votazioni da parte degli iscritti. È l'attuale record mondiale di partecipazione on line per una votazione politica. Sono molto contento di questa dimostrazione di democrazia diretta I militanti devono rispondere ad un quesito piuttosto chiaro: Sei d'accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?"

Gli aventi diritto al voto sono 115.372 e possono consultare la bozza del programma in 26 punti. Molti utenti hanno votato senza problemi, ma altrettanti hanno avuto problemi tecnici nell'esprimere il proprio voto.

Il capo politico del MoVimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ha detto che questo è un momento importante la democrazia, perché gli iscritti possono decidere il destino di un governo, senza intermediazioni. Alessandro Di Battista ha commentato:

"Oggi decine di migliaia di iscritti al Movimento 5 Stelle prenderanno una decisione davvero importante. Piaccia o meno questa è l'ennesima vittoria di Gianroberto. Buon voto a tutti!"

Di Maio ha detto che "il voto è segreto" e quindi non ha svelato se ha votato per il sì o per il no, mentre altri esponenti pentastellati hanno detto senza problemi di aver votato per il sì.