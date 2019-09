Governo, Orlando si chiama fuori: "Non sarebbe vera discontinuità"

Di redazione Blogo.it martedì 3 settembre 2019

L'ex ministro Andrea Orlando non farà parte del nuovo esecutivo M5S-PD, nonostante la proposta di un ruolo di rilievo avanzata da Nicola Zingaretti.

Il vicesegretario del Partito Democratico Andrea Orlando non farà parte dell'esecutivo giallorosso, quello formato dall'alleanza tra il PD e il Movimento 5 Stelle. È stato lo stesso deputato a renderlo noto via Facebook, spiegando il perché del rifiuto alla proposta che gli è stata avanzata in questi giorni.

Il nome di Orlando era stato accostato al Ministero degli Esteri, ma il diretto interessato ha preferito non confermare le voci:

Il segretario del mio partito mi ha proposto di fare parte del nuovo governo con una delega di grande rilievo, fatte salve le prerogative del presidente incaricato e del Capo dello Stato. Ringraziandolo per la proposta ho declinato per due ragioni.

Poi ha spiegato il perché di questo no, in due diversi punti:

La prima è che, come ripeto da settimane, la nostra richiesta di discontinuità implica la necessità di una forte innovazione anche nella nostra compagine.

E non si può chiedere ad altri quello che non si è in grado di chiedere a noi stessi.

Quello di Orlando è un volto ben noto nella politica italiana e la sua presenza al governo per ben due volte non sarebbe andata a braccetto con la discontinuità che Zingaretti ha preteso dai suoi interlocutori. Orlando è stato alla guida del Ministero della Giustizia dal 2014 al 2018, mentre prima ancora era stato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare durante il governo di Enrico Letta.

La seconda motivazione, invece, sarebbe legata al suo ruolo all'interno del Partito Democratico:

La seconda, la più importante, è che credo che la scommessa che stiamo facendo si gioca in larga parte nella società e in questo senso sarà determinante il ruolo del nostro partito. Rimanere a dirigerlo è per questo un onore ancora più grande e parte integrante della battaglia che dovremo condurre insieme.