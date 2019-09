Fondi russi alla Lega: "Identificati i due al tavolo con Savoini"

Di redazione Blogo.it martedì 3 settembre 2019

Secondo Buzzfeed al Metropol con l’esponente della Lega c’erano Andrey Yuryevich Kharchenko e Ilya Andreevich Yakunin

BuzzFeed pubblica i nomi dei due russi che il 18 ottobre 2018 erano all’hotel Metropol di Mosca assieme al leghista Gianluca Savoini. Si tratta di Andrey Yuryevich Kharchenko e Ilya Andreevich Yakunin, personaggi noti per la loro vicinanza al demagogo di estrema destra Aleksandr Dugin e a Vladimir Pligin, politico vicino a Vladimir Putin. Con loro c’era anche una terza persona, ma si tratterebbe solamente di un traduttore. L’identificazione, secondo quanto riferisce l’Ansa, arriva da fonti vicine all’inchiesta che vede indagato a Milano il presidente dell’Associazione Culturale Lombardia Russia, molto vicino all’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

Nel mese di luglio, BuzzFeed aveva reso pubblico l’audio dell’incontro avvenuto all’hotel Metropol tra Savoini, l’avvocato Gianluca Meranda e l’ex bancario Francesco Vannucci e tre russi per una presunta compravendita di petrolio, tramite la quale sarebbero poi confluiti 65 milioni di dollari nelle casse della Lega oltre che “parcelle” per funzionari russi. La Procura di Milano ha per ciò iscritto nel registro degli indagati i tre italiani con l’accusa di corruzione internazionale.

Chi sono i russi che hanno incontrato Savoini

Ora, però, il sito americano ha rivelato anche i nomi degli esponenti russi che hanno incontrato la delegazione leghista e a quanto pare gli stessi sarebbero già sul tavolo degli inquirenti italiani. Secondo quanto si legge su BuzzFeed, i personaggi che hanno incontrato Savoini “hanno legami con il demagogo di estrema destra di alto profilo Aleksandr Dugin e Vladimir Pligin, un politico profondamente invischiato nell’inner circle del presidente Vladimir Putin”. E non è tutto, perché “Dugin è il padre di un’ideologia che Putin ha abbracciato in anni recenti che vede una Russia rinascente baluardo contro l’ovest liberale”. Tra le altre cose di cui si è reso protagonista Pligin c’è l’impegno “ad una bozza di legge” per avallare l’annessione della Crimea.