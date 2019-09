Di Maio: "I nostri 20 punti sono entrati tutti nel programma di governo" (VIDEO)

Di Redazione Blogo.it martedì 3 settembre 2019

Le parole di Luigi Di Maio dopo il sì degli attivisti 5 Stelle alla formazione del nuovo governo Conte con il Partito Democratico

Luigi Di Maio è raggiante al termine della votazione degli iscritti alla piattaforma Rousseau sulla formazione del governo Conte bis con il Partito Democratico. Il leader del Movimento 5 Stelle si è detto orgoglioso per il fatto "che tutto il mondo ha aspettato la pronuncia di questi 80 mila cittadini italiani su una piattaforma digitale che è un unicum al mondo". Nel corso della conferenza stampa, Di Maio non ha lesinato stoccate a Matteo Salvini per aver staccato la spina al governo gialloverde e alla “vecchia politica” per via delle nuove modalità di gestione della crisi.

"In meno di un mese si è risolta una crisi di governo, attraverso un metodo diverso, non nelle segrete stanze, ma con un percorso che viene dal lavoro fatto in questi anni, mettendono in piedi un programma - sottolinea - , poi chiedendo un confronto su quel programma al Pd"

.

Il governo, ha aggiunto Di Maio, è caduto per "un gesto irresponsabile di Salvini". "Al governo ci potevi stare e hai deciso di metterti da parte", ha detto il leader pentastellato rivolgendosi direttamente al suo ex alleato. Ultimato nelle stesse ore il programma di governo, l’ex vicepremier sottolinea che le trattative con il PD siano andato a gonfie vele e tutti i punti chiesti dal M5S siano stati inseriti nell’accordo.