Salvini: "Governo delle poltrone durerà poco"

Di Redazione Blogo.it martedì 3 settembre 2019

La replica di Matteo Salvini a Luigi Di Maio dopo il voto positivo della piattaforma Rousseau alla formazione del nuovo governo PD-M5S

Non si è fatta attendere la replica di Matteo Salvini alle parole di Luigi Di Maio in conferenza stampa dopo il voto positivo sulla piattaforma Rousseau alla formazione del governo Conte bis. "Il governo delle poltrone dura poco - scrive l’ex ministro dell’Interno su Twitter - , non possono scappare dal voto per sempre. A testa alta, pronti a difendere gli Italiani e a tornare a vincere! Onore e dignità valgono più di 100 ministeri, #maicolPD".

Il governo delle poltrone dura poco, non possono scappare dal voto per sempre. A testa alta, pronti a difendere gli Italiani e a tornare a vincere! Onore e dignità valgono più di 100 ministeri, #maicolPD pic.twitter.com/EPu30w3y11 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 3, 2019

Subito dopo questo tweet, il leader della Lega ha avviato una diretta su Facebook. Un fiume in piena Matteo Salvini, che ribadisce: "Noi come Lega siamo orgogliosi di restare fuori da questo mercato delle vacche". Secondo l’ex vicepremier, "la Lega ha dato al mondo una lezione di dignità", mentre "ora vedo Maria Elena Boschi e Matteo Renzi spartirsi le poltrone" con il Movimento 5 Stelle. Rivolgendosi proprio ai suoi ex alleati, il leader del Carroccio ha aggiunto: "Non vi invidio, avete un fegato che io non ho a fare un governo con Renzi e la Boldrini", ovvero con coloro i quali fino a pochi giorni fa "gli facevano schifo".

La nuova alleanza tra PD e M5S, secondo Salvini, nasce solamente nel segno "dell'odio verso la Lega". Poi torna ad attaccare con un suo cavallo di battaglia: "Riaprono i porti e i confini", come se fino ad oggi nessun barchino o barcone sia arrivato quotidianamente nei porti italiani. Nel finale della diretta Facebook, comunque, il leader della Lega trova spazio per un’autocritica: