Hong Kong, Carrie Lam pronta ad annunciare il ritiro della legge pro-Cina sull'estradizione

Di Redazione Blogo.it mercoledì 4 settembre 2019

Le indiscrezioni del South China Morning Post dopo tre mesi di proteste.

Secondo quanto riportato dal South China Morning Post e altri media locali, la governatrice di Hong Kong Carrie Lam, dopo tre mesi di proteste, sarebbe pronta ad annunciare il ritiro della legge sull'estradizione considerata pro-Cina.

La città è ormai nel caos, il turismo, importantissimo per l'economia locale, in caduta libera e serve dunque una svolta. Lam ha convocato i parlamentari della maggioranza, politicamente vicina alla Cina, per un appuntamento alle 16 locali presso la sua residenza.

L'intento è di raffreddare finalmente l'atmosfera, visto che nelle ultime settimane la situazione è peggiorata e c'è stata un'escalation di violenze. La Borsa, solo all'idea dell'annuncio di Lam, si è nettamente ripresa. Ricordiamo che la legge in questione, che regola l'estradizione dei sospetti verso i Paesi con cui Hong Kong non ha un accordo specifico, tra cui la Cina, è stata sospesa a giugno, dopo che i manifestanti avevano accerchiato il Parlamento e qualcuno era anche entrato dentro.

Nonostante la sospensione, le proteste non si sono fermate neanche per un giorno, anzi, sono anche peggiorate, danneggiando l'economia del Paese, che si basa in gran parte sul turismo. Da qui scaturirebbe la decisione della governatrice Lam di ritirare la legge una volta per tutte.

La legge sull'estradizione è infatti vista da molti come un attentato all'autonomia di Hong Kong nei confronti della Cina. Lam avrebbe già proposto alla Cina di ritirarla la settimana scorsa, ottenendo una risposta negativa, ma adesso è indispensabile riportare l'ordine.