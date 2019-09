Governo: terminato vertice a Palazzo Chigi, oggi pomeriggio Conte al Colle

Terminato il vertice finale sul programma di governo a Palazzo Chigi: Conte incassa anche il sostegno definitivo di Leu, soddisfatto Delrio (PD)

È terminato poco prima di mezzogiorno il vertice sul programma di governo a Palazzo Chigi. L’incontro è durato circa due ore e dovrebbe aver consentito al premier incaricato, Giuseppe Conte, di limare le ultime cose prima di salire al Quirinale e sciogliere la riserva. Già dopo pranzo il presidente del Consiglio dovrebbe sciogliere la riserva incontrando il capo dello Stato e rilasciando una breve dichiarazione ai giornalisti. Secondo quanto dichiarato da Loredana De Petris, capogruppo del Misto al Senato e senatrice di Leu, uscendo da Palazzo Chigi, il lavoro è stato ultimato con successo.

"Abbiamo completato il lavoro di rifinitura sulle ultime questioni che riguardano il programma. Per noi è un buon inizio, un buon programma per un governo che sulle questioni qualificanti dell’ambiente, sociali e del lavoro, possa davvero cambiare".

Con l’appoggio di Leu, Conte dovrebbe aver blindato la tenuta del governo al Senato. Intanto, si è detto molto soddisfatto anche il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio, che ha ribadito di non voler entrare nella squadra di governo.

Il programma del governo a guida PD? L’antipatia per Salvini e per la Lega.

