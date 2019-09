Conte bis, alla Farnesina arriva Di Maio: "Sarà governo coraggioso e ambizioso"

Di re.mar. mercoledì 4 settembre 2019

Luigi Di Maio alla Farnesina. Il capo politico del M5S ottiene nel Conte bis o Conte 2 uno dei quattro ministeri più pesanti (Esteri, Interni, Economia e Difesa) ma deve rinunciare alla poltrona di vicepremier.

Il leader pentastellato riesce però a piazzare il fedelissimo Riccardo Fraccaro, ministro uscente per il Rapporti con il parlamento e le riforme, nella importante casella di sottosegretario alla presidenza del Consiglio: Giuseppe Conte avrebbe voluto per quel posto un uomo di sua fiducia, il segretario generale di Palazzo Chigi Roberto Chieppa, in modo da sembrare più autonomo, più smarcato dal M5s.

Inoltre Di Maio incasella i suoi anche al Mise e al Lavoro (le sue deleghe fino a oggi) in modo da assicurarsi la tenuta del reddito di cittadinanza: "Dopo la votazione degli iscritti su Rousseau abbiamo chiuso oggi l’assetto della nuova squadra di governo. Sarà e dovrà essere un governo coraggioso e ambizioso, in grado di portare avanti importanti provvedimenti per la crescita e lo sviluppo dell’Italia" scrive Di Maio su Facebook commentando la compagine di governo presentata nel pomeriggio da Conte.

Secondo il nuovo ministro degli Esteri questo sarà un governo "capace di sostenere il tessuto imprenditoriale, di offrire nuove opportunità sul mercato del lavoro e un governo vicino alle famiglie, non solo a quelle più in difficoltà, ma a tutta la classe media".

Nel commentare la squadra di governo presentata oggi dal presidente del Consiglio, squadra che giurerà domani mattina nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, c’è un pensiero per i "ministri uscenti, per lo straordinario lavoro che hanno svolto nei 14 mesi precedenti, per la passione che hanno impiegato e le energie che hanno speso in favore della collettività" e un augurio per "i nuovi, a chi domani giurerà nelle mani del capo dello Stato. Abbiamo molta strada davanti e molto fiato in corpo. Buon lavoro!". Tra i ministri M5S non riconfermati Toninelli (MIT), Grillo (Salute) e Trenta (Difesa).