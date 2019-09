Chi è Lorenzo Fioramonti, nuovo Ministro dell’Istruzione nel Conte bis

Di Redazione Blogo.it mercoledì 4 settembre 2019

Chi è il nuovo ministro dell’istruzione? Lorenzo Fioramonti (M5s), professore ordinario di economia politica, ecco il suo profilo



Lorenzo Fioramonti, deputato del M5S e docente universitario, è il nuovo ministro dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel governo Conte bis, formato da 5 Stelle, Pd e LeU.

Fioramonti prende il posto del leghista Marco Busetti, di cui era vice.

Lorenzo Fioramonti, chi è il nuovo titolare del MIUR

Fioramonti entra per la prima volta alla Camera, ma da assistente parlamentare di Antonio di Pietro, nel 1997. A marzo 2018 viene eletto a Montecitorio nel collegio uninominale Roma-Torre Angela e il 12 giugno viene nominato sottosegretario al MIUR. Il 13 settembre il ministro Marco Bussetti lo promuove suo vice.

Classe ’77, sposato e padre, Fioramonti è laureato in Storia del pensiero politico ed economico moderno, ha conseguito un dottorato di ricerca in Scienze politiche ed è professore ordinario di economia politica presso l'Università di Pretoria, in Sudafrica.

Inoltre dirige il Centro per lo studio dell'innovazione Governance (GovInn) della stessa istituzione universitaria e fa parte del Center for Social Investment dell'Università di Heidelberg, della Hertie School of Governance e dell'Università delle Nazioni Unite.

Un curriculum di primo livello cui si aggiungono i libri e le pubblicazioni internazionali su temi economici.