Salvini a Mattarella: "Governo di lunga durata? Non le viene da ridere?". S&P intanto plaude al Conte bis

Di Redazione Blogo.it mercoledì 4 settembre 2019

Salvini attacca Mattarella sul Conte bis: "Non era meglio chiamare al voto 60 milioni di italiani, non 60mila militanti di Rousseau?"



La capigruppo della Camera si riunisce lunedì 9 settembre alle 10 per stabilire i tempi del dibattito sulla fiducia al governo Conte bis. Secondo fonti parlamentari, citate da Adnkronos, il dibattito in aula a Montecitorio è previsto per le 11.

Intanto il leader della Lega e ministro dell’Interno uscente Matteo Salvini dopo l’attacco al governo delle poltrone chiama in causa direttamente il Capo dello Stato Sergio Mattarella durante una diretta Facebook: "Presidente Mattarella, lei parlava di un governo di lunga durata, di grande respiro, con solidi principi e un programma comune, non le viene da ridere, da sorridere?".

Salvini prosegue chiedendo: "Non era meglio chiamare al voto 60 milioni di italiani, non 60mila militanti del sì sulla piattaforma Rousseau?". Secondo Salvini a Roma è "arrivata una telefonata da Berlino si fa così, da Parigi si fa così e da Bruxelles si fa così".

Intanto Standard & Poor's pur non cambiando "al momento" la sua valutazione sul rating sovrano dell'Italia che resta "BBB" con outlook negativo spiega che il Conte bis evita "nuove elezioni" che avrebbero creato ritardi per l’approvazione della manovra di bilancio.

Inoltre con il governo giallorosso si può prospettare un "aumento della crescita economica, più coordinamento tra Italia e Ue sulle politiche di bilancio e strutturali e l’aumento dei parametri di credito del Paese".