È morto Robert Mugabe, l’ex presidente dello Zimbabwe al potere per 37 anni

"È morto il padre fondatore dello Zimbabwe". L’ex dittatore Robert Mugabe è deceduto a Singapore all’eta di 95 anni



È morto Robert Mugabe, ex presidente-dittatore dello Zimbabwe. Mugabe, che aveva 95 anni, è deceduto a Singapore, dove da anni veniva seguito dal punto di vista medico. Primo presidente dall'indipendenza del Paese dell’Africa orientale, Mugabe è stato al potere per 37 anni, dimettendosi solo a fine 2017, a seguito delle proteste di piazza e di un colpo di Stato dall’esercito.

Dopo essere stato eletto primo ministro dello Zimbabwe nel 1980, nel 1987 Mugabe ne era diventato presidente dando vita a un regime dittatoriale. "È con grande tristezza che annuncio la morte del padre fondatore dello Zimbabwe" ha twittato l’account dell’attuale presidente della Zimbabwe Emmerson Mnangagwa senza dare spiegazioni sulla cause della dipartita dell’ultimo re africano, come spesso veniva appellato Mugabe.

Il mix di instabilità economica, accuse di truffe elettorali e violazioni dei diritti umani portarono al colpo di Stato e all’impeachment da parte del Parlamento. Robert Mugabe, leader del partito Zimbabwe African National Union, era diventato premier alla fine del governo di minoranza bianca nel 1980. Era il capo di Stato più anziano al mondo quando il 21 novembre 2017 lasciò il potere.

Cde Mugabe was an icon of liberation, a pan-Africanist who dedicated his life to the emancipation and empowerment of his people. His contribution to the history of our nation and continent will never be forgotten. May his soul rest in eternal peace (2/2)