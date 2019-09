Gentiloni dalla Von der Leyen: probabile vicepresidenza Commissione Ue per l’ex premier italiano

Di Redazione Blogo.it venerdì 6 settembre 2019

Gentiloni si trova in queste ore a colloquio con Von der Leyen da cui apprenderà della delega presso la Commissione Ue che gli verrà conferita



L’ex premier Paolo Gentiloni, designato ieri da Giuseppe Conte (II) come commissario italiano nel nuovo esecutivo Ue, è volato a Bruxelles per il previsto incontro con la presidente eletta della Commissione europea Ursula Von der Leyen.

Gentiloni si trova in queste ore al palazzo Charlemagne dove, a colloquio con Von der Leyen, apprenderà della delega che gli verrà conferita nella nuova Commissione. L'ex presidente del Consiglio italiano è entrato con l'auto direttamente nel garage del palazzo, evitando la stampa.

Per l’Italia si parla di un portafoglio economico di peso, se non proprio quello agli Affari economici - occupato fin qui dalla Francia, con l’uscente Pierre Moscovici - quello alla Concorrenza oppure ancora quello al Commercio, che in tempo di guerra dei dazi assume una rilevanza ancora maggiore.

In ogni caso, indiscrezioni di stampa danno per quasi certo che a Gentiloni, che da ex presidente del Consiglio ha un curriculum superiore alla media degli altri papabili commissari, venga assegnata anche la vicepresidenza della Commissione.