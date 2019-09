De Micheli: "La Tav si farà, il nodo politico è sciolto. Sì anche alla Gronda"

Di redazione Blogo.it venerdì 6 settembre 2019

La nuova ministra delle Infrastrutture si dice a "distanza siderale da Toninelli".

La Tav, l'argomento che ha tenuto in ostaggio il governo gialloverde praticamente per tutta la sua durata, non sarà uno dei motivi di litigio nel nuovo governo giallorosso. La nuova ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, che si è detta a "distanza siderale" dal suo predecessore Danilo Toninelli, oggi ha confermato, a proposito della Torino-Lione:

"Sì farà. Ovviamente è un dossier che ha avuto un percorso faticoso in questi quattordici mesi, ma adesso stiamo andando ad individuare le eventuali questioni amministrative da sbloccare per accelerare ulteriormente il percorso. Sul piano politico questo nodo è definitivamente sciolto"

De Micheli, che ha anche annunciato che lascerà il ruolo di vicesegretario del PD per dedicarsi totalmente al suo ruolo da ministra, in una intervista alla Stampa ha detto che anche la Gronda a Genova si farà:

"Come è andata la vicenda è noto a tutti. Ora l'opera deve procedere il più rapidamente possibile. Sono contraria alla cosiddetta mini-Gronda perché significherebbe perdere almeno sei anni attorno ad un progetto pronto. Non vedo problemi tecnici insuperabili, anche se quel dossier rientra nel tema più generale della revisione delle concessioni"

La titolare del MIT ha parlato anche della concessione ad Autostrade, sottolineando che nel programma di governo non c'è scritto "revoca", ma "revisione". E sui porti ha detto che non condividerà la politica dei "porti chiusi", mentre per quanto riguarda Alitalia ha spiegato: