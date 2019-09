Conte bis: nuovo murales di TvBoy sul governo giallorosso

Di redazione Blogo.it venerdì 6 settembre 2019

Lo street artist aveva scandito con le sue opere le varie fasi del governo gialloverde.

Le opere del noto street artist TvBoy hanno scandito le varie fasi del governo gialloverde. Durante le discussioni sul contratto di governo, prima ancora del giuramento, nella primavera 2018, il murales con Luigi Di Maio e Matteo Salvini che si baciavano è stato a lungo usato come immagine simbolo da tutti i media, visto che ancora non c'erano foto dei due insieme.

Poi è arrivata la fase delle liti sui social, con i due rappresentati da TvBoy intenti a guardare lo smartphone mentre si danno le spalle, mentre in un altro murales Giuseppe Conte veniva rappresentato come Pinocchio tra il gatto e la volpe, ovviamente sempre Di Maio e Salvini.

Non poteva allora mancare un murales che celebrasse la nascita del governo giallorosso con il MoVimento 5 Stelle questa volta affiancato dal PD. TvBoy ha preso ispirazione dalle Tre Grazie, celebre scultura di Antonio Canova, con Antonio Conte rappresentato di spalle mentre abbraccia Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio, tutti sorridenti, mentre a fare da Cupido c'è Matteo Renzi. Lo street artist si chiede: "gli amori estivi possono durare?" ed è la domanda che si faranno tutti fino a quando il governo non "ingranerà" e si vedrà se il clima sarà completamente diverso rispetto all'esperienza precedente con la Lega. L'opera di TvBoy è stata fatta con acrilico e spray a Roma, in Piazza Capizucchi.