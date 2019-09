Ministra Bellanova risponde alle critiche: "La vera eleganza è rispettare il proprio stato d'animo"

Di redazione Blogo.it venerdì 6 settembre 2019

Il vestito blu rispecchiava i sentimenti della ministra.

La nuova ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova, del PD, è stata la prima del nuovo esecutivo Conte a essere oggetto di una polemica, peraltro abbastanza inutile: è stata infatti criticata per il suo outfit il giorno del giuramento. Come abbiamo visto, tutto il PD l'ha difesa, ma non solo. Sono infatti arrivate parole di solidarietà anche da Mara Carfagna di Forza Italia, che ha detto:

"Ha dimostrato impegno e competenza fin dalla più giovane età. Combatterò contro i suoi provvedimenti quando mi troveranno in disaccordo, come la democrazia ci consente. Si vergogni chi la insulta per l'abito, l'aspetto e il titolo di studio"

Ed è arrivato l'endorsement anche da parte di un personaggio che di stile se ne intende: Enzo Miccio. Il nostro esperto di moda ha infatti commentato:

"Un abito in organza e chiffon con piccole balze, in un bel blu, perfetto per la sua silhouette. Abbinato magistralmente a delle slingback nere. Accessori in tinta con il piccolo torchon che incornicia lo scollo dell'abito. Per me #TeresaBellanova è #EnzoMiccioApproved"

Proprio condividendo il commento di Miccio, la diretta interessata ha oggi risposto a tutte le critiche scrivendo: