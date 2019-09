UK, Camera dei Lord blocca la Brexit senza accordo con l'UE

Di redazione Blogo.it venerdì 6 settembre 2019

Brexit sempre più lontana. La Camera dei Lord ha approvato una legge che impedirà al Regno Unito di lasciare l'UE senza accordo, l'ennesimo smacco per il premier britannico Boris Johnson sempre più all'angolo e con poche opzioni rimaste.

Il premier britannico Boris Johnson è finito all'angolo. O meglio, ci si è messo da solo portando avanti la pericolosa idea di una Brexit senza alcun tipo di accordo con l'Unione Europea, ben consapevole che le conseguenze potrebbero essere disastrose per il Paese e non solo.

E così, dopo aver perso la maggioranza alla Camera dei Comuni ha deciso di giocarsi la carta delle elezioni anticipate in tempi rapidissimi. Il piano di Johnson è quello di chiamare i cittadini al voto il 15 ottobre, due giorni prima del summit UE in programma il 17 e 18 ottobre, e di trionfare così da avere di nuovo una maggioranza al Parlamento, che sarà rinnovato subito dopo le elezioni.

Per potere chiedere le elezioni anticipate, però, Johnson ha bisogno dell'approvazione di almeno due terzi dei parlamentari, come previsto dal Fixed Term Parliaments Act che ha sancito l'impossibilità per un Primo Ministro UK di indire le elezioni anticipate in modo autonomo. Il primo tentativo si è svolto mercoledì e si è rivelato un fallimento: solo 298 parlamentari sui 434 necessari si sono espressi a favore delle elezioni anticipate.

Lunedì i parlamentari saranno chiamati ad esprimersi per una seconda volta e il fiasco dovrebbe ripetersi senza colpi di scena. Johnson, una figura sopra le righe al pari del Presidente USA Donald Trump, ha già dichiarato che preferirebbe "morire in un fosso" pur di non far slittare la data della Brexit, ma lunedì sarà messo di fronte all'ennesimo muro.

Oggi, infatti, la Camera dei Lord ha approvato un progetto di legge che bloccherà la possibilità di una Brexit senza accordi con l'UE. Manca solo la firma della Regina Elisabetta II e già lunedì quella proposta di legge diventerà legge.

Boris Johnson avrà due possibilità: negoziare un nuovo accordo durante il summit UE del 17 e 18 ottobre prossimo o chiedere una nuova proroga per avere più tempo per studiare la prossima mossa.