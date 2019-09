Esteri, l'Ambasciatore Sequi è capo di gabinetto scelto da Luigi Di Maio

Il Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio ha nominato Capo di Gabinetto l’Ambasciatore Ettore Francesco Sequi, attuale Ambasciatore d’Italia a Pechino.

Il diplomatico Ettore Francesco Sequi, attuale ambasciatore italiano in Cina, è stato scelto come Capo di Gabinetto dal Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. La conferma e le motivazioni sono arrivate con una nota della Farnesina:

In questi anni ho avuto modo di constatare personalmente, in qualità di Vice Presidente della Camera, di Vice Premier e di Ministro dello Sviluppo economico, l’importanza del ruolo del corpo diplomatico italiano. [...] Sequi è un diplomatico di grande esperienza, lungimirante, dinamico e preparato, con il quale, sono certo, riusciremo a fare un grande lavoro per mantenere l’Italia al centro del palcoscenico internazionale.

Sequi è l'Ambasciatore italiano nella Repubblica Popolare Cinese e Mongolia dal luglio 2015 e in passato è stato il Capo di Gabinetto del Ministro Federica Mogherini e quello del Ministro Paolo Gentiloni. Il diplomatico aveva già lavorato con Luigi Di Maio per la "Via Della Sera" e la sua nomina è legata proprio alla conoscenza personale e alla stima che il nuovo Ministro degli Esteri ha risposto in Sequi: