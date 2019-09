Di Maio riceve i ministri M5S alla Farnesina: "C'è tanto lavoro da fare"

Di redazione Blogo.it venerdì 6 settembre 2019

Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha ricevuto oggi alla Farnesina i ministri pentastellati del governo Conte 2: "C’è tanto lavoro da fare e non abbiamo tempo da perdere".

Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha ricevuto oggi alla Farnesina, nel secondo giorno di lavoro al nuovo ministero, tutti i ministri del Movimento 5 Stelle che compongono l'esecutivo di Giuseppe Conte per fare il punto della situazione e coordinare i prossimi passi del nuovo governo.

A margine della riunione è stato lo stesso Di Maio, via Facebook, a dare conto di quanto accaduto, ringraziare Giuseppe Conte e dare ufficialmente il via ai lavori dell'esecutivo:

C’è tanto lavoro da fare e non abbiamo tempo da perdere. Anche per questo motivo oggi ho incontrato i ministri M5S alla Farnesina. Ho visto persone motivate, pronte a dare il massimo per gli italiani. Con loro abbiamo fatto il punto su tutti i provvedimenti da portare avanti. Questo governo è nato, infatti, per dare risposte immediate agli italiani.

Uno dei primi obiettivi, come ribadito quasi quotidianamente per tutto il mese di agosto, sarà il taglio dei 345 parlamentari, ormai in dirittura d'arrivo:

Intanto abbiamo il taglio dei parlamentari da concretizzare. E siamo pronti all’ultimo voto. Si tratta dell’ultima votazione alla Camera e poi elimineremo 345 poltrone, risparmiando mezzo miliardo di euro da investire in servizi per i cittadini.

Nel ringraziare Conte, il titolare della Farnesina lo ha indicato come garante del cosiddetto esecutivo giallorosso:

Vorrei infine ringraziare il presidente Conte per il lavoro che sta continuando a svolgere. Sono certo che riuscirà ad essere garante anche di questo nuovo governo.