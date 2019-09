Alan Kurdi, Cecilia Strada: "Un naufrago ha tentato il suicidio, vergogna fateli scendere"

Di Redazione Blogo.it sabato 7 settembre 2019

Alan Kurdi, suicidio evitato a bordo: a denunciarlo è Cecilia Strada che parla di vergogna europea che continua

Tragedia evitata a bordo della Alan Kurdi, da diversi giorni in acque internazionali in cerca di un porto sicuro. A denunciarlo è Cecilia Strada, figlia di Gino Strada ed ex presidente di Emergency (che non è sulla nave): "Uno dei naufraghi ha già cercato di togliersi la vita a bordo della AlanKurdi, ancora bloccata in acque internazionali. Malta dovrebbe indicare un porto sicuro ma non lo fa, l'Italia ha ribadito il divieto di ingresso. La vergogna europea continua".

La Alan Kurdi, nave della Ong tedesca Sea Eye con 13 persone a bordo soccorse il 31 agosto scorso in acque Sar maltesi, ha appreso che nonostante il cambio della guardia al Viminale, Lucia Lamorgese al posto di Matteo Salvini, il divieto di ingresso in acque italiane almeno per ora permane.

Per il deputato Pd ed ex presidente dem Matteo Orfini è inaccettabile: "Non voglio rovinare la festa a nessuno, però ieri (giorno 5, Ndr) il ministro dell'Interno (nuova gestione) ha negato un porto alla Alan Kurdi che da giorni attende in mare dopo aver salvato 13 migranti. Non so chi abbia assunto questa decisione, ma è una scelta sbagliata. Sbagliatissima". Orfini ha quindi invitato i "ministri Lamorgese, Guerini (Difesa, Ndr) e De Micheli (MIT, Ndr)" a dimostrare "subito di aver chiaro il senso della parola discontinuità e facciano sbarcare i naufraghi, correggendo immediatamente l’errore...".

Il nuovo governo, fresco di giuramento e in attesa del voto di fiducia delle Camere, che posizione intende assumere su una così delicata questione? A SkyTg24 ieri la neo ministra delle Infrastrutture e Trasporti De Micheli ha detto che "quando salvi una persona non è reato, ma è la cosa giusta da fare" aggiungendo che i decreti Sicurezza del precedente governo vanno rivisti, recependo quelli che sono stati i rilievi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai provvedimenti voluti dall’ex ministro dell’Interno Salvini.