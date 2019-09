Video, Monti: "I 5 Stelle hanno avuto una maturazione, hanno visto che andare contro l'Europa non ha portato a niente"

Di redazione Blogo.it sabato 7 settembre 2019

Il senatore a vita è stato ospite del Forum Ambrosetti.

Il senatore a vita ed ex Premier Mario Monti oggi è stato tra i partecipanti al Forum Ambrosetti di Cernobbio e ha rivendicato il fatto di aver sempre pensato che il MoVimento 5 Stelle non fosse anti europeista e non lo sarebbe mai diventato se Matteo Renzi non avesse bloccato il dialogo con il PD un anno fa.

Ai giornalisti Monti ha spiegato: