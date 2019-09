Insulti sessisti a De Micheli da militante di Casapound: "Ha appena staccato dal turno sulla Salaria"

Archiviate le polemiche sugli insulti alla ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova per l'abito indossato il giorno del giuramento, oggi è toccato a sua collega, Paola De Micheli, finita al centro della discussione a causa di un post pubblicato su Facebook (e poi cancellato) da un militante di Casapound, che ha pubblicato la foto della titolare del dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti, scattata in Parlamento, con un abito rosso scollato.

La "didascalia" alla foto dice:

L'allusione è al fatto che la Salaria sia notoriamente frequentata da prostitute. Andrea Cpi, autore del post, dopo aver fatto incetta di like e condivisioni, lo ha poi cancellato.

Alla ministra De Micheli è arrivata la solidarietà dei suoi colleghi. Davide Faraone, senatore PD, ha scritto:

"Anche Paola De Micheli, un’altra donna, un’altra ministra oggetto degli attacchi di un cretino sui social. Presa per prostituta da un fascista di CasaPound senza alcuna dignità. Sono talmente maschilisti da non riuscire minimamente a valutare il lavoro di una donna. Non conta quello che hanno fatto o come potrebbero svolgere il ruolo di ministro, conta se hanno il décolleté, se hanno il vestito blu elettrico, se sono grasse o hanno le labbra rifatte. Di una donna puoi valutare l’aspetto fisico o al massimo esprimere desideri sessuali, tutto il resto appartiene all’universo degli uomini. Se gli dico troglodita gli faccio un complimento"