Papa Francesco dal Madagascar: "Chi non si commuove per gli altri non può dirsi cristiano"

Di re.mar. domenica 8 settembre 2019

Chi non è in grado di vedere l’altro come un fratello e di commuoversi per coloro che soffrono non può dirsi cristiano. È il messaggio lanciato da Papa Francesco durante l’omelia della messa celebrata oggi nel campo diocesano di Antananarivo, capitale del Madagascar, tappa del viaggio apostolico del Pontefice in Africa.

Secondo Francesco: "Chiunque non è in grado di vedere l’altro come un fratello, di commuoversi per la sua vita e la sua situazione, al di là della provenienza familiare, culturale, sociale, non può essere discepolo di Cristo: il suo amore e la sua dedizione sono un dono gratuito di tutti e per tutti".

Dopo aver visitato il Mozambico, il Santo padre è arrivato in Madagascar, accolto da circa 800mila fedeli in festa: ”Camminare al seguito di Gesù non è molto riposante” ha detto ancora papa Bergoglio perché "la vita nuova che Cristo ci propone sembra scomoda e si trasforma in una scandalosa ingiustizia per coloro che credono che l’accesso al Regno dei Cieli possa limitarsi o ridursi solamente ai legami di sangue, all’appartenenza a un determinato gruppo, a un clan o una cultura particolare”.

Ma "quando la parentela diventa la chiave decisiva e determinante di tutto ciò che è giusto e buono, si finisce per giustificare e persino consacrare alcuni comportamenti che portano alla cultura del privilegio e dell’esclusione, favoritismi, clientelismi e quindi corruzione" contro cui il Papa non si stanca di porre in guardia.

Questo è il 31esimo viaggio del pontificato di Francesco, un viaggio per parlare di pace nelle periferie del mondo ma anche di tutela del creato (con la deforestazione in Madagascar che avanza), e cura di malattie come l’aids. La visita del papa si concluderà domani 9 settembre dopo l’ultima tappa prevista alle isole Mauritius. Giorno 10 il rientro a Roma.