Conte bis: Premier alla Camera per la fiducia, ma il vero banco di prova è domani al Senato

Di re.mar. lunedì 9 settembre 2019

È il giorno della fiducia alla camera per il Conte bis, il governo sostenuto da M5s, Pd e LeU. Giuseppe Conte alle 11 sarà a Montecitorio



È il giorno della fiducia alla camera per il Conte bis, il governo sostenuto da M5s, Pd e LeU, nato dalle ceneri della maggioranza gialloverde.

Il premier Giuseppe Conte alle 11 sarà a Montecitorio per l'atteso discorso sul quale chiederà all’aula la fiducia, un discorso che sarà tutto improntato sulla discontinuità rispetto al precedente esecutivo, su un’Italia convinta europeista e sulle riforme necessarie al paese.

Alla Camera non ci saranno problemi ma il vero banco di prova per il nuovo governo ci sarà già domani al Senato dove per il voto di fiducia in questo ramo del parlamento la maggioranza giallorossa ha numeri ben più risicati.

Il discorso del presidente del Consiglio alla Camera sarà trasmesso tra l’altro in diretta streaming sui profili social di Giuseppe Conte.

Il segretario dem Nicola Zingaretti ieri chiudendo la Festa dell’Unità a Ravenna ha detto che con il voto di fiducia di oggi si chiuderà in Italia la stagione "del populismo e dell’odio". Poi rivolgendosi agli alleati 5 Stelle ha chiesto lealtà promettendo che il Pd sarà un socio di governo affidabile se ci sarà reciprocità.