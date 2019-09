Commissione Europea: tutti i commissari scelti da Ursula von der Leyen. Domani l'assegnazione degli incarichi

13 donne (inclusa la Presidente) e 14 uomini, tra cui l'italiano Paolo Gentiloni.

La nuova Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen ha ufficializzato i nomi dei commissari che la affiancheranno e domani assegnerà gli incarichi. Per l'Italia c'è Paolo Gentiloni, ex Premier e Presidente del PD, che aspira a un incarico di spicco, in particolare a un portafoglio economico come quello degli Affari economici, finora attribuito al francese Pierre Moscovici, o della Concorrenza, di cui si è occupata la danese Margrethe Vestager (una delle confermate) e che è molto importante perché si occupa degli aiuti di Stato e delle procedure di infrazione.

Tra i 27 commissari, inclusa la Presidente von der Leyen (Germania), ci sono 14 uomini e 13 donne ed è dunque la Commissione con la maggiore presenza femminile di sempre. Dieci commissari sono stati confermati, ossia facevano parte anche della Commissione guidata da Jean Claude Juncker, mentre 16 sono nuovi.

I commissari confermati sono questi:

Valdis Dombrovskis (Lettonia)

Margrethe Vestager (Danimarca)

Frans Timmermans (Olanda)

Johannes Hahn (Austria)

Mariya Gabriel (Bulgaria)

Vera Jourova (Repubblica Ceca)

Kadri Simson (Estonia)

Phil Hogan (Irlanda)

Maroš Šefčovič (Slovacchia)

I nuovi commissari invece sono:

Paolo Gentiloni (Italia)

Sylvie Goulard (Francia)

Josep Borrell (Spagna) sarà Alto Rappresentante del Consiglio Europeo

Didier Reynders (Belgio)

Dubravka Šuica (Croazia)

Stella Kyriakides (Cipro)

Jutta Urpilainen (Finlandia)

Margaritis Schinas (Grecia)

László Trócsányi (Ungheria)

Nicolas Schmit (Lussemburgo)

Helena Dalli (Malta)

Janusz Wojciechowski (Polonia)

Elisa Ferreira (Portogallo)

Rovana Plumb (Romania)

Janez Lenarčič (Slovenia)

Ylva Johansson (Svezia)

Domani scopriremo quale incarico è stato assegnato a ognuno di loro. Per ora si sa solo che lo spagnolo Josep Borrell sarà l'Alto Rappresentante del Consiglio Europeo. La Gran Bretagna è esclusa visto che entro il 31 ottobre dovrebbe concludersi la Brexit.