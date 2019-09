Il governo Conte 2 ottiene la fiducia alla Camera con 343 sì

Di Redazione Blogo.it lunedì 9 settembre 2019

La Camera dei Deputati vota la fiducia al governo Conte 2: 343 i sì, 39 in più della maggioranza richiesta (304), 263 i no, 3 gli astenuti

Il governo Conte 2 incassa la fiducia alla Camera dei Deputati dopo una giornata lunga e travagliata. Al termine della votazione, è stato il presidente Roberto Fico a leggerne i risultati: 343 sì, 263 no e tre astenuti. I deputati presenti, dunque, erano 609, con 606 votanti. Alla Camera il nuovo governo Conte sostenuto da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e LeU ha ottenuto 39 voti in più rispetto alla maggioranza fissata a 304. Secondo i tabulati dell'aula, erano assenti per il Movimento 5 Stelle Alvise Maniero, Massimiliano De Toma ed Emanuele Scagliusi. In missione, quindi assenti giustificati, Francesca Businarolo, Federica Dieni, Maria Marzana, Leda Volpi. Tra le fila del PD mancavano invece Giacomo Portas e Luciano Pizzetti.

Domani l’appuntamento con il voto di fiducia al Senato. Secondo le previsioni della maggioranza, a Palazzo Madama Conte dovrebbe incassare 172 voti a favore, anche se non si escludono sorprese dell’ultim’ora. Senza contare Paragone, Richetti e un’altra senatrice assente ormai da tempo, M5S e PD dovrebbero avere 155 voti, ai quali vanno sommati gli 11 del gruppo Misto (4 di LeU, 4 ex grillini, 2 del Maie e Riccardo Nencini), tre delle Autonomie , 3 senatori a vita e infine Mario Monti. I tre senatori dell’Svp, inizialmente si asterranno ma poi voteranno assieme alla maggioranza.