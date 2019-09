Migranti, l'Italia respinge la Alan Kurdi. 84 naufraghi a bordo della Ocean Viking

L'Italia ha negato lo sbarco alla Alan Kurdi, a bordo della quale ci sono 5 migranti soccorsi in mare 9 giorni fa

Giuseppe Conte, ieri, ha promesso la modifica dei Decreti Sicurezza tenendo conto dei rilievi fatti dal Capo dello Stato, ma nel frattempo la situazione resta invariata. Nella tarda serata di ieri il centro di coordinamento del soccorso marittimo della Guardia Costiera italiana ha infatti negato l'accesso alle acque territoriali alla Alan Kurdi, a bordo della quale ci sono, da 9 giorni, 5 migranti; 8 dei 13 naufraghi salvati ad inizio settembre sono già sbarcati per ragioni medico-sanitarie.

Il capo missione della ong Sea Eye ha riferito di aver chiesto aiuto alle autorità di Italia, Francia, Spagna e Portogallo per i 5 migranti ancora a bordo, ma di non aver ricevuto risposte se non dall'Italia, che ha negato l'accesso e il transito sulla base di quanto previsto dal decreto sicurezza.

#Italy today, unfortunately, is very quick when it comes to rejecting aid for #AlanKurdi pic.twitter.com/CgkxqQTdSM