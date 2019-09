Mara Carfagna (FI): "Inseguire Salvini è stato patetico"

Di redazione Blogo.it martedì 10 settembre 2019

La deputata di Forza Italia Mara Carfagna riflette su quanto dannoso per il partito sia stato inseguire Matteo Salvini: "È stato patetico e infatti abbiamo dimezzato i consensi".

La deputata di Forza Italia Mara Carfagna, attuale vicepresidente della Camera dei deputati, motiva in un'intervista a Repubblica perchè il partito guidato da Silvio Berlusconi non era in piazza a Montecitorio ieri mattina insieme a Fratelli d'Italia, che aveva organizzato l'evento, e la Lega di Matteo Salvini che si è unita in corso.

Il motivo è presto detto. Quella non era la piazza di Forza Italia, che preferisce protestare in altro modo:

Capisco quella piazza, che ha espresso sconcerto per un governo che non rappresenta la maggioranza degli italiani. Ma non era la nostra piazza. La protesta non è mai stata nel dna di Forza Italia. Detto questo, se avessimo mandato una delegazione in rappresentanza nel partito credo che non avremmo sbagliato.

Evidentemente a decidere di non inviare una rappresentanza è stato il leader Silvio Berlusconi, i cui rapporti con la Lega di Salvini sarebbero un po' tesi in questo ultimo periodo, anche se nulla appare irreparabile considerando che i due partiti hanno bisogno l'uno dell'altro.

Carfagna, come aveva fatto anche lo stesso Berlusconi, vuol prendere le distanze dal sovranismo di cui Matteo Salvini è il massimo esponente in Italia, e critica il proprio partito per aver voluto inseguire la Lega:

Penso che questa crisi insegni che il sovranismo da solo va a sbattere. Inseguire il leader leghista sul suo terreno è stato patetico. Infatti abbiamo dimezzato i consensi. I nostri elettori oggi sono disorientati e delusi. Bisogna riconquistare la loro fiducia, non sarà facile. Il sovranismo, non lo nego, è presente in una fetta dell'elettorato del centrodestra, ma certo non può essere egemone.

E, criticando il modo in cui Salvini si è comportato, ha concluso: