Senato: Borgonzoni (Lega) mostra maglietta su Bibbiano, seduta sospesa (VIDEO)

Di redazione Blogo.it martedì 10 settembre 2019

Seduta temporaneamente sospesa al Senato durante l’intervento della leghista Lucia Borgonzoni che ha mostrato una maglietta su Bibbiano

Seduta momentaneamente sospesa al Senato durante il dibattuto sulla fiducia al governo Conte 2. La senatrice della Lega, Lucia Borgonzoni, ha attaccato il premier Giuseppe Conte soprattutto per l’alleanza tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico ed ad un certo punto ha levato la giacca mostrando una maglietta bianca con la scritta “Parliamo di Bibbiano”. La presidente di Palazzo Madama, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha sospeso la seduta, poi ha ridato la parola alla candidata del Carroccio alla presidenza della Regione Emilia Romagna.

“Riporta al governo chi è stato zitto davanti a questi fatti. Lei che ha detto di essere l’avvocato del popolo, sa cos’è Bibbiano?”, ha insistito la Borgonzoni nei confronti di Giuseppe Conte. Il riferimento è all’inchiesta Angeli e Demoni e in merito alla quale sono giunte oggi importanti novità: secondo la 'Gazzetta di Reggio', il pm ha presentato ricorso in merito alla vicenda relativa ad alcuni incarichi di difesa dei minori in affido.