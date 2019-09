Trump licenzia il terzo consigliere per la Sicurezza nazionale: silurato John Bolton

Di Redazione Blogo.it martedì 10 settembre 2019

Trump ha licenziato John Bolton, il terzo consigliere per la sicurezza nazionale silurato dal presidente degli Stati Uniti, ecco perché

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato oggi le "dimissioni" del consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca. John Bolton, ha spiegato Trump, è stato silurato perché "ero fortemente in disaccordo con molti dei suoi consigli come altri nell’amministrazione quindi ho chiesto a John le sue dimissioni, che mi sono state presentate". Dimissioni obbligate, un licenziamento.

....I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019

"La notte scorsa ho informato John Bolton che i suoi servizi non sono più necessari alla Casa Bianca... Ringrazio John per il suo servizio. La prossima settimana nominerò un nuovo consigliere per la sicurezza nazionale" ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti. La versione di Bolton, sempre via Twitter, è però diversa: "Ho offerto le mie dimissioni ieri sera e il presidente Trump ha detto parliamone domani".

I offered to resign last night and President Trump said, "Let's talk about it tomorrow." — John Bolton (@AmbJohnBolton) September 10, 2019

Ma perché Trump ha licenziato l’ex analista dei neo-cons Repubblicani, il terzo consigliere per la sicurezza nazionale fatto fuori dal presidente durante la sua amministrazione? Bolton si sarebbe dimostrato troppo falco sui dossier di politica estera più caldi, dall’Iran alla Corea del Nord passando per i talebani e l’Afghanistan.

Il New York Times, come riferisce Il Post, osserva che propio in questo periodo Trump "sta dimostrando una certa apertura diplomatica" soprattutto nei confronti di Corea del Nord e Iran, un approccio che vedeva Bolton in disaccordo.