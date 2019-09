Sondaggi politici: Lega primo partito. Fiducia in Conte al 43%

Di Redazione Blogo.it giovedì 12 settembre 2019

La Lega si conferma primo partito, anche se Salvini non ha la fiducia di tutto l'elettorato del Cdx unito

Secondo i dati raccolti ed elaborati da EMG Acqua per il programma televisivo Agorà (Rai 3) il Premier Conte continua a godere della fiducia di una buona porzione dell'elettorato. Il 43% degli intervistati ha infatti affermato di provare fiducia nei confronti del Presidente del Consiglio e addirittura il 21% sarebbe pronto, in questo momento, a sostenere un partito da lui guidato. La creazione di questo Governo Conte bis non convince comunque complessivamente gli elettori, visto che il 58% avrebbe voluto tornare alle urne. La fiducia nel nuovo Governo è invece pari al 52%.

Nonostante il calo di popolarità rispetto al passato, Conte resta comunque il leader più apprezzato; solo il 41% degli intervistati si fida invece di Matteo Salvini, ovvero meno della somma degli elettori di un centrodestra unito. Giorgia Meloni può invece vantare un livello di fiducia pari al 29%, due punti in più di Luigi Di Maio e cinque in più di Nicola Zingaretti. Berlusconi è invece dato al 18%, un dato comunque incoraggiante tenendo conto del ridimensionamento del suo partito.

Prendendo in esame, invece, le intenzioni di voto, la Lega si conferma il primo partito con il 33,3% dei consensi. Seguono il Pd con il 23% e il M5S con il 19,7%. Poi verrebbero Forza Italia con il 7,8%, Fratelli d'Italia con il 7%, +Europa con il 2,6% e La Sinistra con l'1,8%.