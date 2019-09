Ponte Morandi Genova: report ammorbiditi, 3 arresti e 6 interdittive

Di redazione Blogo.it venerdì 13 settembre 2019

Report su autostrade e viadotti ammorbiditi anche dopo la tragedia del Ponte Morandi: tre arresti e sei misure interdittive

La Guardia di Finanza di Genova sta eseguendo da stamattina nove misure cautelari firmate dal giudice delle indagini preliminari Angela Nutini, chieste dal pubblico ministero Walter Cotugno nell’ambito dell’inchiesta bis sui report "ammorbiditi" in merito alle condizioni dei viadotti in mano ad Autostrade. Le Fiamme Gialle, stando a quanto riporta l’Ansa, avrebbero eseguito anche sei misure interdittive.

L’inchiesta bis sul ponte Morandi di Genova era partita subito dopo il crollo del 14 agosto 2018 ed aveva portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 15 persone, tra dirigenti e tecnici di Aspi e Spea. Oggi, militari del Primo Gruppo diretti dal colonnello Ivan Bixio e dal tenente colonnello Giampaolo Lo Turco, hanno suonato al citofono delle sedi di Genova, Milano e Roma per notificare arresti e misure interdittive. Due riguardano uomini di Autostrade, mentre se la controllata Spea, tre persone sono state poste ai domiciliari, ovvero Massimiliano Giacobbi (Spea), Gianni Marrone (direzione VIII tronco) e Lucio Torricelli Ferretti (direzione VIII tronco).

Report ammorbiditi anche dopo il crollo del ponte

I tre arresti domiciliari e le sei misure interdittive riguardano i presunti falsi report relativi ai viadotti Pecetti della A26, in Liguria, e il Paolillo della A16, in Puglia. Sono stati sospesi dai pubblici servizi per i prossimi 12 mesi tecnici e funzionari di Spea e Aspi, ovvero Maurizio Ceneri, Andrea Indovino, Luigi Vastola, Gaetano Di Mundo, Francesco D'antona e Angelo Salcuni. Secondo l’accusa, nonostante la tragedia del ponte Morandi, i tecnici hanno continuato ad “ammorbidire” i report relativi ai tratti autostradali oggetto d’indagine. Nello specifico, i tecnici di Spea avrebbero raccontato agli inquirenti che i report sullo stato di salute di strade e viadotti "talvolta erano stati cambiati dopo le riunioni con il supervisore Maurizio Ceneri, mentre in altri casi era stato Ceneri stesso a modificarli senza consultarsi con gli altri".