Fico: "Abbiamo un nuovo governo grazie alla risposta forte del parlamento"

Di Redazione Blogo.it venerdì 13 settembre 2019

Fico si è soffermato anche sull’Europa che "deve essere riformata” dicendosi fiducioso sulla nuova presidente della commissione Ue



Secondo il presidente della Camera Roberto Fico la crisi del governo Lega-Cinque Stelle e la nascita del nuovo esecutivo giallorosso ha confermato centralità e importanza della democrazia parlamentare, altro che trasformismo come accusano le opposizioni. "Oggi abbiamo un nuovo governo, c'è stata una risposta secondo me del parlamento molto forte e molto attiva che ha confermato la sua centralità ed è su quella centralità che oggi si deve lavorare" ha detto Fico.

L’esponente pentastellato si è soffermato anche sull’Europa che "deve essere assolutamente riformata. Il M5S e le altre forze devono dare un contributo per questo cambiamento. La nuova Presidente Von der Leyen ha messo al primo posto la riforma del regolamento di Dublino, il patto sul clima e la riduzione delle emissioni. In più vuole chiedere alla Turchia un resoconto sui 6 miliardi di euro che ha ricevuto per i rifugiati. Stanno cambiando molte cose, anche rispetto al patto di stabilità".

Fico ne ha parlato oggi a margine di una mostra a Napoli sull’attore Bud Spencer, al secolo Carlo Pedersoli, scomparso nel 2016.