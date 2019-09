Salvini incontra Berlusconi: "Insieme alla manifestazione del 19 ottobre a Roma"

Il leader della Lega Matteo Salvini incontra oggi a Milano Silvio Berlusconi, in vista delle prossime regionali in Umbria ma non solo

Prove di Centrodestra unito. Il leader della Lega Matteo Salvini incontra oggi a Milano Silvio Berlusconi, in vista delle prossime elezioni regionali in Umbria ma non solo. Era stato proprio l'ex ministro dell’Interno che nel bel mezzo della manifestazione di lunedì a Milano contro il governo M5S-Pd aveva annunciato il faccia a faccia con il Cav, finalizzato anche se non soprattutto ad aprire un tavolo di coordinamento delle opposizioni a livello nazionale.

Alle elezioni in Umbria, dove si vota il 27 ottobre, il Centrodestra replicherà lo schema che lo ha visto vincere le ultime competizioni regionali (dal Piemonte alla Basilicata) a sostegno di Donatella Tesei, scesa in campo per prendersi la poltrona che fu di Catiuscia Marini, l’esponente Pd che si è dimessa dopo un'inchiesta sulla Sanità regionale.

Due giorni fa il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, capo delegazione dei ministri Pd a Palazzo Chigi, dalle colonne di Repubblica aveva lanciato l’idea di un’alleanza Pd-5 Stelle anche per le prossime sfide regionali, proposta che ha trovato freddo Luigi Di Maio, ma che sarebbe l’unica strada per competere con il Centrodestra di Lega-FI-FdI.

A margine del faccia a faccia odierno Berlusconi e Salvini sembrano aver ritrovato la sintonia del passato, almeno di facciata, al punto che il leader di Forza Italia avrebbe deciso di unirsi alla già annunciata manifestazione della Lega in programma per il 19 ottobre prossimo a Roma.

Secondo i sondaggi tanto cari all'ex Ministro dell'Interno, Lega e Forza Italia hanno bisogno l'una dell'altra in caso di elezioni politiche. Salvini, che da settimane invoca il voto immediato, ha resistito finché ha potuto ad rinnovare pubblicamente l'alleanza con Silvio Berlusconi, anche se questo potrebbe portare ad un calo di consensi.

E così, stando alla nota diffusa in giornata, Berlusconi e Salvini "hanno concordato di fare fronte comune per una efficace opposizione al nuovo governo". Insieme, ovviamente, a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni.