Prove di Centrodestra unito: Salvini incontra Berlusconi a Milano

Di Redazione Blogo.it venerdì 13 settembre 2019

Il leader della Lega Matteo Salvini incontra oggi a Milano Silvio Berlusconi, in vista delle prossime regionali in Umbria ma non solo



Prove di Centrodestra unito. Il leader della Lega Matteo Salvini incontra oggi a Milano Silvio Berlusconi, in vista delle prossime elezioni regionali in Umbria ma non solo. Era stato proprio l'ex ministro dell’Interno che nel bel mezzo della manifestazione di lunedì a Milano contro il governo M5S-Pd aveva annunciato il faccia a faccia con il Cav, finalizzato anche se non soprattutto ad aprire un tavolo di coordinamento delle opposizioni a livello nazionale.

Alle elezioni in Umbria, dove si vota il 27 ottobre, il Centrodestra replicherà lo schema che lo ha visto vincere le ultime competizioni regionali (dal Piemonte alla Basilicata) a sostegno di Donatella Tesei, scesa in campo per prendersi la poltrona che fu di Catiuscia Marini, l’esponente Pd che si è dimessa dopo un'inchiesta sulla Sanità regionale.

Due giorni fa il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, capo delegazione dei ministri Pd a Palazzo Chigi, dalle colonne di Repubblica aveva lanciato l’idea di un’alleanza Pd-5 Stelle anche per le prossime sfide regionali, proposta che ha trovato freddo Luigi Di Maio, ma che sarebbe l’unica strada per competere con il Centrodestra di Lega-FI-FdI.