Conte ad Accumoli: "Ci doteremo di un modello normativo per la ricostruzione" - FOTO

Di Redazione Blogo.it venerdì 13 settembre 2019

Terza visita di Giuseppe Conte ad Accumuli (RI), la prima dopo la composizione del nuovo esecutivo, e la promessa di impegno per la ricostruzione dopo il terremoto del centro Italia.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è tornato oggi nelle zone del centro Italia colpite dal sisma del 2016 e 2017 per incontrare i sindaci dei comuni del cratere dopo il faccia a faccia coi rappresentanti dei terremotati avvenuto mentre erano ancora in corso le consultazioni per la formazione del nuovo esecutivo.

Dopo l'incontro ad Accumuli, in provincia di Rieti, il premier ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa per illustrare i contenuti della riunione:

Sono venuto qui a incontrare le delegazioni dei cittadini del cratere. Lo avevo annunciato, come prima uscita, e non è una passerella ma la ricerca di soluzioni concrete: i problemi li conosciamo, li abbiamo affrontati e ora analizzeremo le criticità, tenendo presente che per la ricostruzione serviranno degli anni, non uno o due.

Conte ha voluto spiegare anche le cause dei ritardi di questi ultimi mesi:

Cito una criticità per tutte: le istanze per la ricostruzione privata che procedono molto lentamente. Questo è dovuto a diverse cause: a volte perché trattandosi di seconde case può non esserci un reale interesse alla ricostruzione, ma molto spesso vi sono procedure burocratiche complesse che rallentano il processo. Però dobbiamo iniziare a dire a tutta la popolazione interessata che a dicembre 2019 scadono i termini per la presentazione delle domande, in particolare per i danni lievi. Chi è interessato si deve attivare.

Non è prevista, quindi, una proroga dello stato di emergenza dopo quella concessa dal governo Conte 1 fino al 31 dicembre 2019.

Dobbiamo definire esattamente il perimetro della ricostruzione, per accelerare: chi è interessato e chi no. Quindi lo voglio dire a nome del governo: il governo non è intenzionato a dare ulteriori proroghe, faccio un appello pubblico, in modo che tutti siano messi nelle condizioni di adoperarsi entro dicembre. Non concederemo ulteriori proroghe.

Foto | Palazzo Chigi