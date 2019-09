Salvini: "Italia di nuovo campo profughi d'Europa". Di Maio risponde: "Ora c'è l'accordo l'Ue"

Di Redazione Blogo.it sabato 14 settembre 2019

L'Ocean Viking sbarca a Lampedusa e Salvini attacca: "Ministri abusivi, che odiano gli Italiani"

L'Ocean Viking è la prima nave di una ong che ha ricevuto il permesso di sbarcare sul territorio italiano da parte del nuovo Governo. Questo fatto è stato ovviamente accolto nel segno della polemica da Matteo Salvini che su Facebook ha commentato la notizia quotando un post di Dario Franceschini, partendo dal quale ha accusato il nuovo Governo di odiare gli italiani: "Il nuovo governo riapre i porti, l’Italia torna il CAMPO PROFUGHI d’Europa. Ministri abusivi, che odiano gli Italiani".

Anche Luigi Di Maio ha commentato la notizia durante il suo intervento alla Scuola Open dell'associazione Rousseau. Il Ministro degli Esteri ha rivendicato la decisione presa, figlia del nuovo accordo per la gestione dei migranti firmato con Germania e Francia: "Il porto sicuro è stato assegnato a Ocean Viking solo perché l'Ue aderisce alla nostra richiesta di prendere gran parte dei migranti. Anche con il precedente governo l'obiettivo era di fare in modo che chi arrivava in Italia venisse ridistribuito in altri Paesi europei e che quei Paesi se ne facessero carico. Restano gli investimenti nei paesi di provenienza e l’accordo sui rimpatri che va di pari passo con la cooperazione internazionale".

Questa è solo la prima puntata del duello a distanza tra Salvini e i suoi vecchi alleati sul tema migranti.