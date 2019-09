Conte alla Fiera del Levante: "Piano straordinario per il Sud, a partire dall'alta velocità"

Il Premier Giuseppe Conte, per la sua seconda uscita pubblica da quando è stato rinominato Presidente del Consiglio a capo del governo giallorosso, è andato oggi a inaugurare la Fiera del Levante 2019 a Bari e ha fatto un discorso ovviamente incentrato sul Mezzogiorno:

"Mai come adesso il Sud ha l'occasione di essere al centro dell'agenda politica italiana ed europea. Il tema sarà parte integrante del patto con l'Europa che ho proposto mercoledì a Bruxelles"

Poi ha parlato di quel Piano straordinario per il Sud che è stato una parte importante del suo discorso per la richiesta della fiducia alle camere e ha detto:

"Ci sarà un piano straordinario per il Sud, che vogliamo rendere strutturale e si svilupperà lungo quattro direttrici principali: lo sviluppo del capitale fisico, la valorizzazione del capitale umano, il potenziamento del capitale sociale e la cura del capitale naturale. Un'operazione di ampio respiro per colmare il gap infrastrutturale con il potenziamento della rete ferroviaria, sia per quanto riguarda l'alta velocità sia il trasporto pubblico locale. Investirà di più e meglio sulla filiera dell'istruzione, fino a una massima integrazione tra il sistema pubblico della ricerca e le esigenze imprenditoriali"