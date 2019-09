Salvini: "Referendum per abrogare la parte proporzionale della legge elettorale"

sabato 14 settembre 2019

Appello ai governatori di centrodestra.

Matteo Salvini oggi è a Milano per l'assemblea degli amministratori locali della Lega e ha fatto una proposta che riguarda la legge elettorale:

"Se cinque Regioni a maggioranza assoluta chiedono un referendum, la proposta non si sottopone a un voto sulla piattaforma Rousseau, ma tra i cittadini per avere un sistema elettorale in Italia totalmente maggioritario. Chi vince un voto in più vince, collegio per collegio come i sindaci"

Che poi è la stessa proposta che da anni porta avanti anche il suo acerrimo nemico Matteo Renzi. Il leader della Lega, dunque, punta a modificare l'attuale legge elettorale, il Rosatellum, con un referendum abrogativo della parte proporzionale, lasciando così il sistema interamente maggioritario. L'iniziativa referendaria, come previsto dall'articolo 75 della Costituzione, può essere presa con le firme di 500mila elettori o da cinque Consigli Regionali e quest'ultima ipotesi è quella che prende in considerazione Salvini con il suo appello ai governatori di centrodestra.

Salvini ha detto che il quesito per il referendum abrogativo è già pronto e ha aggiunto:

"Chi vince governa, chi perde fa opposizione. Solo in Italia accade il contrario, per chi si chiama Partito democratico. Vogliamo una legge elettorale totalmente maggioritaria, diciamo all'inglese, con 630 collegi in cui si eleggono i parlamentari. La gente così conosce nomi e cognomi, e si governa. Voglio fermare l'inciucio che stanno facendo a Roma, per poi tornare al voto in primavera. Se si arriva a ottobre poi si dovrebbe votare nel 2021"

Su questo punto la Lega si trova d'accordo con Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, ma non con Forza Italia, la cui capogruppo alla Camera Mariastella Gelmini ha detto:

"Nessuno può pensare di chiedere a Forza Italia di sostenere una legge maggioritaria per fare poi i propri interessi e continuare a dire, come ad esempio ha fatto la Meloni in questi mesi, che l'alleanza dei sovranisti è autosufficiente"

Sul tema è intervenuto anche l'autore dell'attuale legge elettorale, Ettore Rosato del PD (da qui il soprannome Rosatellum), attualmente vicepresidente della Camera, che ha detto:

"Nell'accordo di governo Tra M5s e Pd c'è una parte che parla di riforma proporzionale assieme alla riforma costituzionale"

Questa discussione, infatti, rientra nell'ambito del lavoro sulla riduzione del numero dei parlamentari. Rosato ha poi aggiunto: