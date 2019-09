Barcone fantasma con 78 migranti a Lampedusa. Ocean Viking, l’Italia accoglierà 24 migranti

Di Redazione Blogo.it sabato 14 settembre 2019

Un barcone è arrivato a Lampedusa in queste ore. A bordo 78 migranti, provenienti da Cameroon e Tunisia. Ocean Viking, l’Italia ne accoglie 24



Un barcone fantasma è arrivato a Lampedusa in queste ore. A bordo c'erano 78 migranti, provenienti soprattutto da Cameroon e Tunisia, che sono stati fatti sbarcare e quindi trasferiti nell'hotspot dell'isola.

Tutto questo mentre l'Italia e altri stati europei, sotto l’egida della Commissione Ue, hanno definito la redistribuzione degli 82 migranti della Ocean Viking, la nave Ong attraccata stamattina al molo di Lampedusa dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte del governo.

I paesi Ue che hanno aderito alla redistribuzione sono finora Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo, spiegano fonti di Palazzo Chigi. In forse la partecipazione dell’Irlanda. Al momento sarebbe stato stabilito che 24 persone vadano in Germania, 24 in Francia, 8 in Portogallo e 2 in Lussemburgo. L’Italia accoglierà gli altri 24 migranti che erano a bordo della Ocean Viking.