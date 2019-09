Salvini: "Basta partitini del 3-4%. Di Maio? È disperato"

Di Redazione Blogo.it domenica 15 settembre 2019

Da Pontida Salvini ha annunciato un referendum per modificare la legge elettorale ed ha attaccato il M5S

"Basta partitini che tengono in ostaggio il Paese, con il 3-4%. Gli italiani vogliono chiarezza. Quindi avanti con il referendum". Lo ha detto Matteo Salvini a Pontida, in occasione del raduno della Lega. L'ex Ministro ha cambiato radicalmente idea rispetto a quando il "partitino con il 3-4%" era il suo; adesso pretende una legge elettorale puramente maggioritaria che, in base ai sondaggi attuali, consegnerebbe il Paese nelle sue mani (e in quelle del centrodestra) in caso di elezioni.

PD e Movimento 5 Stelle, invece, remano entrambi per modificare il Rosatellum nel senso opposto, varando quindi una legge puramente proporzionale. Per questo Salvini è pronto a chiedere un referendum: "mettiamo in sicurezza il Paese. Forza Italia e Fratelli d'Italia sono d'accordo con il referendum proposto dalla Lega per eliminare gli elementi proporzionali dalla legge elettorale".

Poi ha lanciato un altro avvertimento al "governo delle poltrone": "Se smonteranno il decreto Sicurezza sarà un'altra occasione di referendum. Che sia il popolo a opporsi alle scelte del palazzo".

"Questo governo della truffa vede anche l'accordo del duo sciagura per Roma e i romani, Raggi-Zingaretti". Salvini ha poi commentato gli insulti rivolti ieri al Capo dello Stato dal deputato leghista Vito Comencini, prendendo le distanze solo dalle parole offensive: "Possono essere sbagliati i toni, bisogna sempre portare rispetto. Sicuramente sono state fatte scelte che non corrispondono alla volontà popolare. Io però non uso l'insulto e propongo agli italiani un cambiamento".

Infine Salvini ha attaccato frontalmente il Movimento 5 Stelle e Di Maio, che oggi ha lanciato l'idea di "un patto civico" per le elezioni in Umbria: "Sono contento di essere qui e non farei mai a cambio. Penso che questo governo sia figlio di un enorme imbroglio e che Renzi sia uno dei protagonisti. Penso che né il Pd né i 5 Stelle avranno gran fortuna da questo imbroglio. La disperazione dei Cinque Stelle, che pur di non scomparire vanno dal Pd con il cappello in mano chiedendo due posti; che fine triste per chi predicava la rivoluzione. Si rassegnino perché in Umbria c'è una voglia di cambiamento dopo cinquant'anni di sinistra e i trucchetti di palazzo non valgono nulla".