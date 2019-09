Riad, attacco a raffinerie di petrolio: "Produzione -50%, useremo riserve". USA accusano l’Iran | Foto e Video

Di Redazione Blogo.it domenica 15 settembre 2019

Dopo l’attacco con droni a 2 raffinerie di petrolio, l’Arabia Saudita attingerà alle riserve di oro nero. La condanna di Onu e Ue: prevenire escalation



Dopo l’attacco con droni a due raffinerie di petrolio, l’Arabia Saudita ha fatto sapere che attingerà alle riserve di oro nero per compensare al taglio della produzione, pari a 5,7 milioni di barili al giorno, la metà della produzione saudita.

In conseguenza degli attacchi di ieri sono venute a mancare il 5% delle forniture mondiali di greggio. Riad ha comunicato oggi la decisione di far fronte all’emergenza facendo leva sulle riserve strategiche, che a giugno erano pari a 188 milioni di barili.

Il timore è che il prezzo del greggio possa salire fino a 100 dollari al barile se non verranno subito ripristinati i livelli di forniture. L’attacco con i droni ha avuto come bersaglio due mega raffinerie Saudi Aramco, la compagnia nazionale saudita del petrolio la cui produzione supera appunto i 10 milioni di barili al giorno.

La compagnia è tra le più grandi al mondo ed è la prima finanziatrice del regime di Riad perché posseduta al 100% dal governo saudita. Dopo l’attacco, gli USA hanno puntato il dito contro l’Iran: il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha bollato come falsa la rivendicazione dell’attacco da parte dei ribelli yemeniti Houthi, prevalentemente sciiti e legati a Teheran.

La replica dell’Iran agli Stati Uniti

"Invece di accusare gli altri Paesi, gli USA prendano atto che i problemi di questa regione derivano dalla loro presenza nell’area" anche "supportando l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi e fornendo loro armi e informazioni" ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani replicando alle accuse degli Stati Uniti.

La condanna di UE e ONU

L’UE, per bocca della portavoce dell'Alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini, si è detta preoccupata per la stabilità del Medio Oriente dopo gli attacchi alle raffinerie saudite che "pongono una minaccia reale alla sicurezza regionale. In un periodo in cui le tensioni nella regione sono alte l'attacco mina il lavoro in corso per la de-escalation e il dialogo".

Anche le Nazioni Unite hanno condannato l’episodio. Il segretario generale Antonio Guterres ha chiesto di prevenire una "escalation" degli attacchi, lanciando un appello alla moderazione" e alla "prevenzione dell’intensificarsi della tensione" invitando al "rispetto in qualsiasi momento della legge umanitaria internazionale".