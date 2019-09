Zingaretti: "Gravissimo dividere il Pd, chi lo fa si prenda la responsabilità"

Di Redazione Blogo.it domenica 15 settembre 2019

Il segretario del Pd Nicola Zingaretti tuona contro le ipotesi di scissione dei dem che circolano ormai sempre più insistenti: "Dividersi è un gravissimo errore che l'Italia non capirebbe. Poi chiunque si prenderà le sue responsabilità".

Oggi anche il ministro per i Beni e le attività culturali Dario Franceschini ha detto che non crede, o meglio non vuole credere, alla scissione che porterebbe il nome di Matteo Renzi. Secondo alcune indiscrezioni l’ex segretario-premier sarebbe ormai pronto a dare vita a due gruppi parlamentari autonomi nei quali potrebbero confluire anche esponenti forzisti, delusi da Berlusconi.

Zingaretti ha commentato l’ipotesi di scissione oggi alla Festa dell'Unità di Torino: "Mi auguro che non ci sia perché un Pd unito serve alla democrazia italiana e alla stabilità del governo". Poi a proposito dell'alleanza con Luigi Di maio il segretario dice: "Col M5S non siamo diventati amici, siamo ex avversari".

Renzi per ora non parla, non chiarisce le sue intenzioni, rinviando tutto alla Leopolda 2019 (dal 18 al 20 ottobre): "Le chiacchiere stanno a zero. Di politica nazionale parleremo alla Leopolda e sarò chiaro come mai in passato. La priorità adesso è Firenze" ha detto al Corriere fiorentino l’ex presidente del Consiglio, regista dell’operazione politica che ha portato alla nascita del governo Pd-M5S in cui nessun toscano è presente, come hanno sottolineato in polemica l’ex ministra Maria Elena Boschi, il sindaco di Firenze Dario Nardella e la segretaria regionale del Pd Simona Bonafè, la quale ha parlato esplicitamente di purga anti Renzi.