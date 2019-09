Ostuni, coordinatrice della Lega deride su Instagram un immigrato svenuto

Di Stefano Capasso lunedì 16 settembre 2019

Lo spettacolo osceno offerto dalla leghista Margherita Penta, coordinatrice ad Ostuni del partito di Salvini

Questa è una di quelle notizie che non si riesce a riportare senza provare un certo imbarazzo. Il caso di cui parliamo riguarda Margherita Penta, coordinatrice e consigliera comunale ad Ostuni della Lega di Salvini, che ha deriso un ragazzo svenuto sul sagrato della chiesa di San Francesco che si trova in Piazza della Libertà, proprio accanto alla sede del Municipio, nel pieno centro cittadino del comune pugliese. La notizia è stata diffusa da Repubblica.

L'esponente della Lega si è fatta ritrarre sul sagrato della chiesa, con tanto di sorriso smagliante, con sullo sfondo un ragazzo di colore sdraiato, evidentemente privo di sensi considerata la posizione tutt'altro che comoda nella quale è stato immortalato. Come sottofondo di questa stories di Instagram è stata scelta la canzone "Se mi lasci non vale" di Julio Iglesias.

Questa era solo la scena finale di una serie di sketch realizzati da un amico avvocato dalla leghista in compagnia di altri amici, evidentemente anche loro totalmente sprovvisti di senso estetico e capacità empatiche.

Nella prima scenetta c'era la foto di una donna, sempre in posa davanti al ragazzo incosciente, accompagnata dalla scritta "Mi vuoi sposare?" e da un sottofondo musicale: "Ti sposerò perché" di Eros Ramazzotti. Nella sequenza successiva si vedeva invece il ragazzo portato via dagli operatori di un'ambulanza - ripreso senza alcun rispetto per la sua privacy - con ad accompagnare il tutto la canzone "Morirò d'amore" di Jovanotti.

Infine è arrivata appunto l'ultima stories, nella quale si vede Margherita Penta sorridente davanti al ragazzo svenuto, sulle note della canzone di Iglesias.

Uno spettacolo osceno. E naturalmente non parliamo del ragazzo svenuto, ma di chi si è divertito ad irridere una persona in evidente difficoltà, trovando lo spunto per una presunta idea comica. Una bravata degna dei bulli della peggior specie, nella quale non si fa nulla per nascondere il totale disprezzo nei confronti del diverso. Complimenti vivissimi.