Ungheria: "Pericoloso che l'Italia abbia riaperto i porti". Di Maio: "Sovranisti con le frontiere degli altri"

Di redazione Blogo.it lunedì 16 settembre 2019

Secondo Di Maio proprio i Paesi come l'Ungheria vanno sanzionati.

La polemica internazionale del giorno è tra Italia e Ungheria. A innescarla è stato il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto che, parlando in tv della questione migranti, ha detto che è "deplorevole e pericoloso" che il nuovo governo italiano abbia consentito a navi con migranti di attraccare e ha ribadito che il suo Paese non ha alcuna intenzione di partecipare alla ripartizione dei migranti salvati:

"È un incentivo per i trafficanti e per i migranti stessi, che potranno arrivare di nuovo in massa"

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha subito replicato agli ungheresi:

"Il giudizio espresso dal governo ungherese è del tutto strumentale. L'Italia da anni vive un'emergenza causata anche e soprattutto dall'indifferenza di alcuni partner europei come l'Ungheria. È facile fare i sovranisti con le frontiere degli altri. Chi non accetta le quote deve essere sanzionato duramente. L'Italia non può e non si farà più carico da sola di un problema che riguarda tutta la Ue. Nei Paesi di transito vanno istituiti degli uffici europei nei quali i migranti possano presentare richiesta di asilo in modo da poter essere poi trasferiti in Europa - e non solo in Italia - attraverso un corridoio umanitario. In questo modo si mette fine all'inferno dei trafficanti di uomini e dei barconi e ognuno si assume le sue responsabilità"

Intanto il ministro per gli Affari Europei Vincenzo Amendola ha preso parte al Consiglio Affari Generali a Bruxelles e ha avuto incontri bilaterali con irlandesi, olandesi, francesi e maltesi, affrontando proprio il tema delle migrazioni. In vista del vertice di Malta del 23 settembre, Amendola ha anche parlato della condizionalità dei fondi Ue per i migranti e ha detto: