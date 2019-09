Lampedusa, sbarcano altri 56 migranti. Hotspot al collasso

Di Redazione Blogo.it martedì 17 settembre 2019

Nuovo sbarco fantasma a Lampedusa: 56 i migranti arrivati nella notte e nelle prime ore del mattino, 210 persone nell’hotspot contro 95 posti

Nuovo sbarco "fantasma" a Lampedusa. Sono 56 i migranti arrivati sull’isola nella notte e nelle prime ore del mattino in due gruppi, il primo di 10 e il secondo di 46 persone. Quest’ultime erano a bordo di un'imbarcazione in legno inizialmente fermata a Cala Maluk dalla Guardia di finanza.

Tutti i 56 migranti sono stati poi portati all'hotspot di Lampedusa di contrada Imbriacola, dove si trovano attualmente 210 persone contro una capienza massima di 95.

Proseguono dunque in questi giorni gli sbarchi “autonomi” sull’isola: tre giorni fa erano arrivate 78 persone, senza che nessuno le fermasse, così come è avvenuto per tutta l’estate: il porto era chiuso solo alle navi Ong, non ai piccoli barchini provenienti da Libia e Tunisia che indisturbati arrivavano sull’isola come sottolineato più volte dal sindaco Salvatore Martello.